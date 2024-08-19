На штат Коннектикут обрушилось сильнейшее за 200 лет наводнение

На американский штат Коннектикут обрушилось сильнейшее за 200 лет наводнение. Как пишет Российская газета, проливные дожди вызвали оползень, который привел к утечке газа в нескольких жилых комплексах города Дэнбери.
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