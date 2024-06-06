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Новости Омска

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Третий из задержанных статусных омичей - вице-спикер омского горсовета Дмитрий

Третий из задержанных статусных омичей - вице-спикер омского горсовета Дмитрий Сахань (на фото). До избрания на этот пост он работал в бизнес-структурах, связанных с тоже задержанным Дмитрием Павловым.

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