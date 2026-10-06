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Сторонники независимости Квебека выиграли выборы и обещают референдум

Сторонники независимости Квебека выиграли выборы и обещают референдум

Сторонники независимости Квебека возвращаются к власти после восьми лет правления соперников. Их лидер обещает референдум после ухода Трампа, хотя отделение поддерживают около 30% жителей.

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