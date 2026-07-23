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Пронедра

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Псковский священник рассказал христианам о нормах поведения на кладбище

Псковский священник рассказал христианам о нормах поведения на кладбище

Псковский священник Артемий Лутченко рассказал о том, как христианам следует вести себя на кладбище. Он объяснил, почему православная традиция предлагает воспринимать посещение могил не как набор строгих запретов, а как возможность молитвы, памяти и размышления о смысле человеческой жизни.

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