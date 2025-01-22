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Царьград

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"Но в России можно!": В Средней Азии не осталось ни одной республики, где можно носить никабы – Подоляка

"Но в России можно!": В Средней Азии не осталось ни одной республики, где можно носить никабы – Подоляка

Наша страна не раз всерьёз обсуждала вопрос о том, чтобы запретить ношение никабов, вот только инициатива не получила поддержки.

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