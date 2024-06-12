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Француз погиб от жары, пытаясь проникнуть на Байконур

Француз погиб от жары, пытаясь проникнуть на Байконур

Иностранный турист-экстремал погиб при попытке пробраться на космодром.Согласно информации, предоставленной РИА Новости источником на космодроме, двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане.

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