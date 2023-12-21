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«Страна.ua»: «Жучок» дал Залужному политическую победу над Зеленским

«Страна.ua»: «Жучок» дал Залужному политическую победу над Зеленским

Политические аналитики украинского издания «Страна.ua» сообщили о возрастающем противостоянии между политическим и военным руководством Украины после нахождения подслушивающего «жучка» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

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