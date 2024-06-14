Горелкин призвал принудительно приравнять блогеров с миллионом подписчиков к СМИ

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин заявил о необходимости законодательного приравнивания блогеров с аудиторией более миллиона подписчиков к средствам массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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