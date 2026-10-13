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Вечерний Новосибирск

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Три лифта сломалось в доме с ребенком-инвалидом на 16-м этаже в Новосибирске

Три лифта сломалось в доме с ребенком-инвалидом на 16-м этаже в Новосибирске

Жители дома на Немировича-Данченко 16/3 обратились в госжилинспекцию в конце августа. К этому времени в 25-этажном доме на Станиславском жилмассиве вышло из строя сразу три лифта.

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