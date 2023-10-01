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Управление издательским делом в России переходит на отечественное ПО

Управление издательским делом в России переходит на отечественное ПО

После того как иностранные разработчики покинули российский рынок программного обеспечения для издательств по управлению технологическим циклом, было решено создать отечественный продукт, сообщил генеральный директор ООО «Аксиософт» Алексей Попов на конференции «Книжный рынок России — 2023», проведенной на Московской международной книжной ярмарке.

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