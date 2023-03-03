Варварские короли. Гейзерих

Гейзерих – вождь вандалов Когда человек слышит слово «вандал», то ему на ум сразу же приходит слово «вандализм» и в голове тотчас же рисуется образ перевёрнутых памятников, запах гари от городских пожаров, дикие вопли варваров и стоны умирающих.