БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Варварские короли. Гейзерих

Варварские короли. Гейзерих

Гейзерих – вождь вандалов Когда человек слышит слово «вандал», то ему на ум сразу же приходит слово «вандализм» и в голове тотчас же рисуется образ перевёрнутых памятников, запах гари от городских пожаров, дикие вопли варваров и стоны умирающих.

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