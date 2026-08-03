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Царьград

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В Красном Сулине нашли хлеб из будущего: дата выпуска опередила реальность

В Красном Сулине нашли хлеб из будущего: дата выпуска опередила реальность

В магазинах Красного Сулина обнаружен хлеб с датой выпуска, которая ещё не наступила. Третьего августа местные жители опубликовали кадры, на которых видно, что товар на прилавке маркирован четвёртым августа.

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