НСА: в 2023 году агрострахование ускорило развитие, аграрии получили рекордные выплаты

«Ускоренное расширение охвата страховой защитой подотраслей сельского хозяйства и крупнейшие страховые выплаты стали главными тенденциями рынка агрострахования в 2023 году, – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, подводя итоги уходящего года.
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