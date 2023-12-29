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НСА: в 2023 году агрострахование ускорило развитие, аграрии получили рекордные выплаты

НСА: в 2023 году агрострахование ускорило развитие, аграрии получили рекордные выплаты

«Ускоренное расширение охвата страховой защитой подотраслей сельского хозяйства и крупнейшие страховые выплаты стали главными тенденциями рынка агрострахования в 2023 году, – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, подводя итоги уходящего года.

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