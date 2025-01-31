Зеленский: В эпицентре удара в Одессе были норвежские дипломаты

Зеленский отреагировал на удар ВС России по элитному отелю "Бристоль" в Одессе.Глава киевского режима заявил в видеообращении, что Россия атаковала Одессу баллистическими ракетами, нанеся "удары по обычной гражданской застройке.
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