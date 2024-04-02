Новосибирск вошел в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников

Минстрой РФ подсчитал индексы качества городской среды в российских регионах. Эксперты оценили жилье и прилегающие пространства общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, улично-дорожную сеть, городские набережные и парки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии