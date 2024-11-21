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Большинство туристов из России полетят отдыхать в Таиланд в декабре

Большинство туристов из России полетят отдыхать в Таиланд в декабре

Около половины (46%) путешественников из России приобрели билеты на зарубежные рейсы на декабрь. Наиболее распространенным направлением стал Бангкок (Таиланд), на который пришлось 8% бронирований, передает пресс-служба «Авиасейлс».

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