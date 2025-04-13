Россиянам рассказали о приметах и традициях Вербного воскресенья

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT рассказал, что Вербное воскресенье — не просто религиозный праздник, но и часть культуры и духовного наследия России.
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