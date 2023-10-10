В Дагестане корпоратив закончился стрельбой из-за громко поющего гостя

В Дагестане празднование переросло в перестрелку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. На мероприятии присутствующие были коллегами, но один из них привел знакомого, которому не понравилось поведение гостя.
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