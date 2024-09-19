Человек из Терминала. Как Мехран Нассери 18 лет жизни провел в аэропорту

Мехрана Карими Нассери можно было бы пожалеть. Выкинуть 18 лет из своей жизни - из-за того что застрять в «нейтральной зоне» аэропорта, не имея при себе паспорта! Тогда – в 80-е – эта история облетела весь мир, а позже – уже в 2004-м году – на эту тему был снят фильм «Терминал».