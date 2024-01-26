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Кинолог Голубев предупредил об опасности ледяных горок для собак

Кинолог Голубев предупредил об опасности ледяных горок для собак

Катание с горок - излюбленная забава детворы. Да и взрослые не прочь прокатиться на тюбинге. Зачастую рядом с горками можно заметить и собак: владельцы питомцев решают взять с собой на семейную прогулку и четвероного любимца.

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