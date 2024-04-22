В США назвали основную проблему Запада для Украины

Демократ Райт: ВПК Запада отстает от России, это основная проблема для Украины Бывший сотрудник ЦРУ и член Демократической партии США Дин Райт в статье для Fox News назвал основную проблему Запада, которая касается Украины.
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