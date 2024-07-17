Геополитика давит на акции ASML

Акции ASML, крупнейшего в мире поставщика компьютерного оборудования для производства чипов, упали сегодня, 17 июля, ввиду опасений относительно того, что давление со стороны правительства США может привести к ужесточению ограничений на экспорт в Китай, пишет Reuters.
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