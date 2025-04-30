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Си Цзиньпин мобилизует мир против «империалистической Америки»

Си Цзиньпин мобилизует мир против «империалистической Америки»

ПЕКИН (ИА Реалист). В течение 90-дневной паузы, предоставленной администрацией Дональда Трампа союзникам США для заключения новых торговых соглашений — за исключением Китая, — Пекин развёртывает масштабную дипломатическую кампанию с целью подорвать усилия Вашингтона.

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