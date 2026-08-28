Momentum is to the upside E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The momentum in the daily chart of the S&P 500 is to the upside and unless we hear something unusual coming out of the Fed speaking at Jackson Hole program a positive close going into the weekend is expected.
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