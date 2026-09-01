Il Fatto Quotidiano: Федоров стал консультантом МО Италии

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, приняв предложение итальянского министра Гуидо Крозетто, станет консультантом по оборонным инновациям.
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