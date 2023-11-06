С атакой на Крым у Киева не заладилось: Русские всё вычислили

Русская армия отражает всё более изощрённые украинские атаки.Украинская армия едва держит фронт, в бой брошены последние резервы, замыкается Авдеевский котёл, а Штаты с Евросоюзом зажали миллиарды для Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии