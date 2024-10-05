«Золушка» развела в доме клопов и наконец решилась на кодировку: как живет вдова героя блога «Вася на сене»

За судьбой Татьяны следили три миллиона зрителей блога «Вася на сене». Публика переживала за женщину, муж которой умер при загадочных обстоятельствах, и надеялась, что она справится с потерей и не станет снова пить.
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