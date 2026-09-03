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Царьград

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ИИ-камеры в Подмосковье выявили 18 лесных пожаров в этом году

ИИ-камеры в Подмосковье выявили 18 лесных пожаров в этом году

В этом году в Московской области выявили и ликвидировали свыше 30 лесных пожаров, 18 из которых обнаружены с помощью ИИ-камер.

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