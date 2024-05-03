Гладков: при атаке дрона ВСУ пострадал один человек

Один человек пострадал во время атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранним утром 3 мая украинский дрон-камикадзе атаковал автобус коммерческого предприятия.
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