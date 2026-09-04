Растущий спрос на ИИ-агентов для защиты инфраструктуры среди российских компаний

В 2026 году методы атак киберпреступников значительно трансформировались с внедрением ИИ. Если ранее основной инструмент проникновения представляли украденные пароли, то теперь злоумышленники нацелены на эксплуатацию уязвимостей публичных приложений, таких как React2Shell и ядро Linux, включая известные уязвимости Copy Fail и Dirty Frag.