Растущий спрос на ИИ-агентов для защиты инфраструктуры среди российских компаний

В 2026 году методы атак киберпреступников значительно трансформировались с внедрением ИИ. Если ранее основной инструмент проникновения представляли украденные пароли, то теперь злоумышленники нацелены на эксплуатацию уязвимостей публичных приложений, таких как React2Shell и ядро Linux, включая известные уязвимости Copy Fail и Dirty Frag.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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