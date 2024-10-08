В челябинском лесу нашли оптовую партию мефедрона

В Челябинске наркополицейские пресекли попытку сбыта партии мефедрона. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в ходе работы по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности ранее задержанного 28-летнего мужчины в лесном массиве одного из спальных районов полицейские обнаружили тайник с оптовой партией синтетического наркотика: из скрытого хранилища извлекли 505 граммов запрещенного вещества.