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Традиционный охотничий фестиваль Салбурун в Киргизии

Традиционный охотничий фестиваль Салбурун в Киргизии

Zefirka > Разное > Традиционный охотничий фестиваль Салбурун в Киргизии Салбурун — традиционный вид охоты в Киргизии и Центральной Азии, включающий соколиную охоту, стрельбу из лука, а иногда и конную стрельбу из лука, а также охоту с тайганом.

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