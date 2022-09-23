Zefirka > Разное > Традиционный охотничий фестиваль Салбурун в Киргизии Салбурун — традиционный вид охоты в Киргизии и Центральной Азии, включающий соколиную охоту, стрельбу из лука, а иногда и конную стрельбу из лука, а также охоту с тайганом.