В Steam навсегда бесплатной стала гонка в духе Crash Team Racing, которая раньше стоила 710 руб. У нее высокий рейтингВ Steam состоялся полноценный релиз аркадной гоночной игры Oh Baby Kart, которая до этого находилась в раннем доступе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)