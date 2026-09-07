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До 10 млрд рублей в год: эксперт оценил выгоду РФ от автомобильного моста с КНДР

До 10 млрд рублей в год: эксперт оценил выгоду РФ от автомобильного моста с КНДР

Мост через реку Туманную не просто расширяет логистические возможности, но и создает новые экспортные ниши Экономист Андрей Бархота в разговоре с "Абзацем" предположил, что автомобильный мост между Россией и КНДР может значительно повысить товарооборот и принести в государственный бюджет до 10 миллиардов рублей ежегодно.

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