До 10 млрд рублей в год: эксперт оценил выгоду РФ от автомобильного моста с КНДР

Мост через реку Туманную не просто расширяет логистические возможности, но и создает новые экспортные ниши Экономист Андрей Бархота в разговоре с "Абзацем" предположил, что автомобильный мост между Россией и КНДР может значительно повысить товарооборот и принести в государственный бюджет до 10 миллиардов рублей ежегодно.