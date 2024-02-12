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«Я бежала по Тверской в пижаме»: Татьяну Васильеву преследуют мошенники

«Я бежала по Тверской в пижаме»: Татьяну Васильеву преследуют мошенники

Известная актриса лишилась денег из-за излишней доверчивости. Татьяна Васильева кадр шоуТатьяна Васильева в свои 76 лет продолжает активно работать, чтобы обеспечить себя, двоих уже взрослых детей и внуков.

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