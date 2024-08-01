В нижнетагильской пятиэтажке, пострадавшей от взрыва, произошло повторное обрушение

Взрывная волна ударила по детскому саду, расположенному в 50 метрах от места взрываПовторное частичное обрушение произошло в нижнетагильской пятиэтажке, где сегодня утром взорвалась газовоздушная смесь, сообщает Telegram-канал Mach.
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