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Нижегородская правда

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Эксперты «Семейной столицы России» оценили идеи поддержки нижегородских семей

Эксперты «Семейной столицы России» оценили идеи поддержки нижегородских семей

Эксперты первого Всероссийского конкурса «Семейная столица России» посетили Нижний Новгород и оценили, как город и регион создают комфортные условия для жизни семей с детьми.

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