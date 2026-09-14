7 см на пиксель с расстояния 27 км: австралийский спутник, изначально рассчитанный для наблюдения за Землей, детально рассмотрел ступень китайской ракеты на орбите

Теперь спутники ДЗЗ могут использоваться для слежения за другими спутниками Австралийская компания HEO завершила вторую кампанию сближения со ступенью китайской ракеты CZ-2C, находящейся на орбите.
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