Накануне днём на улице Красноармейской в городе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21011 с прицепом совершил наезд на велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.