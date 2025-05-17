Накануне днём на улице Красноармейской в городе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21011 с прицепом совершил наезд на велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
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