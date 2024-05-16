Песков: Словакия не обращалась к РФ за помощью в расследовании покушения на Фицо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" в четверг подчеркнул, что Словакия не обращалась к РФ за помощью в расследовании покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.
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