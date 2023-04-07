Главным военным священником в зоне СВО стал кавалер двух орденов Мужества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии (несущего послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии), исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции.