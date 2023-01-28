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Сибскана о поражении от «Зенита» U19: «Слили катку, в которой доминировали по моментам. Нельзя это списывать на забитые ножки»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал поражение от «Зенита» U19 (2:3). «Слили катку, в которой доминировали по моментам.

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