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Курские новости

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На площади Комарова в Курске полгода стоят разрытия

На площади Комарова в Курске полгода стоят разрытия

Разрытия на площади Комарова в Курске стоят более полугода из-за затягивания работ компанией «Мовиста», заявил мэр Евгений Маслов.

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