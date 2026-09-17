На площади Комарова в Курске полгода стоят разрытия

Разрытия на площади Комарова в Курске стоят более полугода из-за затягивания работ компанией «Мовиста», заявил мэр Евгений Маслов.
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