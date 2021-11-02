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В МИДе считают, что США и России следует "дипломатические войны"

России и США нужно прекратить «дипломатические войны». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ситуацию, когда США закрыли консульство РФ в Сан-Франциско и дали российским дипломатам 24 часа на то, чтобы его покинуть, он назвал немыслимой.

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