Нарколабораторию и 28 кг порошка вскрыли в арендованном доме под Петербургом В поселке Ломоносовского района Ленобласти полиция нашла лабораторию по производству запрещенных веществ.
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Нарколабораторию и 28 кг порошка вскрыли в арендованном доме под Петербургом В поселке Ломоносовского района Ленобласти полиция нашла лабораторию по производству запрещенных веществ.