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Мойка78.ру Новости СПб

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Нарколабораторию и 28 кг порошка вскрыли в арендованном доме под Петербургом

Нарколабораторию и 28 кг порошка вскрыли в арендованном доме под Петербургом  В поселке Ломоносовского района Ленобласти полиция нашла лабораторию по производству запрещенных веществ.

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