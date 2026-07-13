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В Подмосковье задержали иноагента Бориса Надеждина

В Подмосковье задержали иноагента Бориса Надеждина

Политик, внесенный 11 июля в реестр иноагентов, задержан полицией в Московской области.Борис Надеждин, внесенный Минюстом России в реестр иностранных агентов, сообщил о своем задержании сотрудниками полиции в Московской области.

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Комментарии
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Константин Самарин
Поэтгму власть и затягивает всеми силами СВО. Уж очень удобно под соусом &quot;дискредитации&quot;, и  &quot;распространением дезинформации, сажать противников власти.
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