В Подмосковье задержали иноагента Бориса Надеждина

Политик, внесенный 11 июля в реестр иноагентов, задержан полицией в Московской области.Борис Надеждин, внесенный Минюстом России в реестр иностранных агентов, сообщил о своем задержании сотрудниками полиции в Московской области.
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