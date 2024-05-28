Столичные росгвардейцы провели праздничный концерт для детей 

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве посетили подшефный Центр поддержки семьи и детства «Планета семьи» и поздравили ребят с праздником.
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