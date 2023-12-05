Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев вопреки позиции некоторых союзников

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что государства, входящие в военно-политический блок, будут продолжать оказывать поддержку Киеву, невзирая на политические позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов.
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