Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 225 подписчиков
ВС РФ вышли севернее автодороги Покровск-Межевая-Днепропетровск

ВС РФ вышли севернее автодороги Покровск-Межевая-Днепропетровск, перерезав её на участке протяжённостью не менее 1,8 км Из западной части Донбасса приходят сообщения о новом успехе российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх