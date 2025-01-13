ВС РФ вышли севернее автодороги Покровск-Межевая-Днепропетровск, перерезав её на участке протяжённостью не менее 1,8 км Из западной части Донбасса приходят сообщения о новом успехе российской армии.
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ВС РФ вышли севернее автодороги Покровск-Межевая-Днепропетровск, перерезав её на участке протяжённостью не менее 1,8 км Из западной части Донбасса приходят сообщения о новом успехе российской армии.
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