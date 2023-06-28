Уимблдон. Квалификация. 2-й круг. Аванесян сыграет с Хантер, Мирра Андреева – с Паке, Эрика – с Ястремской, Звонарева встретится с Семенистой, Шнайдер – с Броган

«Уимблдон» Лондон, Великобритания 26 июня – 16 июля 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 44 700 000 фунтов Открытые корты, трава Квалификация Второй круг Элина Аванесян (Россия, 1) – Сторм Хантер (Австралия) Диана Шнайдер (Россия, 5) – Анна Броган (Великобритания) Мирра Андреева (Россия, 7) – Клое Паке (Франция) Эрика Андреева (Россия) – Даяна Ястремская (Украина) Вера Звонарева (Россия) – Дарья Семенистая (Латвия) .
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